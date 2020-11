G20: Conte, clima ed energia al centro della nostra presidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito della sua presidenza del G20 l'Italia si concentrerà sul nesso tra clima ed energia e su “come realizzare rapide transizioni verso un futuro a emissioni zero”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo secondo videomessaggio per il vertice G20. “La nozione di economia circolare, base concettuale della proposta saudita di una piattaforma ‘Carbon circular economy’, avrà la sua parte da svolgere nel portare avanti questa transizione”, ha spiegato il capo del governo, sottolineando come la riduzione delle emissioni deve essere “il fulcro” per combattere il cambiamento climatico. “Cercheremo quindi di promuovere la diffusione di tecnologie pulite ed efficienti, con particolare attenzione alla modernizzazione dei centri urbani, comprese le città intelligenti, e alla promozione delle condizioni per un futuro verde, che crea occupazione e un futuro sostenibile”, ha concluso Conte.(Res)