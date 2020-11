Sanità: Iannone (Fd'I), De Luca figlio attacca la Regione governata dal padre, siamo oltre il ridicolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, commissario regionale di Fd'I in Campania, sottolinea che "sull’ospedale di Castiglione a Ravello si consuma la sagra della falsità del Pd, con il figlio di De Luca contro la regione Campania di cui il padre è presidente. Senza contare - prosegue il parlamentare in una nota - che a sua volta De Luca padre è contro il governo che il suo stesso figlio sostiene. Siamo oltre il ridicolo. E intanto la mia interrogazione aspetta ancora risposta dal ministro Speranza". (Com)