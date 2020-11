G20: Trump, accordo sul clima di Parigi disegnato per uccidere economia Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo sul clima di Parigi è disegnato non per salvare il clima ma per “uccidere l’economia" degli Stati Uniti. Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, nel suo secondo intervento al vertice del G20 di Riad, rivendicando al sua decisione di uscire dal patto. “Per proteggere gli statunitensi ho fatto ritirare gli Usa dall’accordo di Parigi, disegnato non per proteggere il clima ma per uccidere l’economia americana”, ha detto Trump. Da allora, ha proseguito, “gli Usa hanno ridotto le emissioni più di qualsiasi altro paese. La nostra aria è del 7 per cento più pulita e abbiamo reso l’America più indipendente dal punto di vista energetico”. Ogni giorno, ha dichiarato il capo della Casa Bianca, “dimostriamo che possiamo proteggere i nostri cittadini” senza le imposizioni di accordi internazionali. (Nys)