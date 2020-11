© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dolore profondo per la scomparsa di Beppe Modenese, 'primo ministro della moda italiana'. Alla famiglia le più sentite condoglianze. Rimarrà nella storia della moda per la sua creatività e per la sua intelligenza visionaria". Lo scrive su Twitter Matteo Perego, deputato di Forza Italia. (Rin)