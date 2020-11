Calabria: Fd'I Lazio, Zingaretti e Buschini prendano distanze da consigliera Lombardi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fd'I si riferisce al post Facebook pubblicato ieri dalla capogruppo del M5s alla Regione Lazio, Roberta Lombardi, che esprime solidarietà a Nicola Morra e in cui si legge: "In queste ore il presidente della commissione Antimafia Nicola Morra è stato immolato sull'altare mediatico per aver detto semplicemente una verità scomoda per l'ipocrisia di alcune spietate dinamiche politiche, che hanno portato il centrodestra a candidare Santelli a governatore della Calabria pur sapendo che era gravemente malata. È assurdo: in pratica non sconvolge che la politica usi, senza curarsene, una persona malata ma il fatto che lo si dica". (Rer)