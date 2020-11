Lombardia: Lega Giovani, chiediamo al governo un freno allo strapotere dei colossi dell'e-commerce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega Giovani chiede di intervenire al governo italiano contro i colossi dell'e-commerce e lo fa con una lettera a firma dei suoi giovani amministratori, tutti under 35, indirizzata al presidente del consiglio Giuseppe Conte ed al ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli. Tra i centocinquanta sottoscrittori, anche sei giovani amministratori della provincia di Varese. Si tratta dei consiglieri comunali Martina Barcaro, Cristine Grosso, Matteo Guarneri, Riccardo Guzzetti, Nicolò Postizzi e Federico Terreni. “Il nostro compito come amministratori è prima di tutto porre un freno alle situazioni di disagio nelle realtà che siamo chiamati a rappresentare - commenta Riccardo Guzzetti, consigliere comunale a Saronno e coordinatore della Lega Giovani del varesotto – e siamo consapevoli che, come singoli, non abbiamo la forza per contrapporci a multinazionali come Amazon o Alibaba. Ma una questione di rilevanza transnazionale come questa interessa direttamente la nostra quotidianità amministrativa: i centri dei nostri borghi e delle nostre città continuano a svuotarsi, i negozi storici chiudono i battenti un po' ovunque e la situazione sta diventando ancor più drammatica a seguito dell'emergenza sanitaria in atto. Perciò – conclude Guzzetti – tocca ancora a noi, che abbiamo testimonianza diretta della problematica in essere, chiedere che la questione venga sollevata nelle opportune sedi, sperando che chi di dovere capisca una volta per tutte quanto questo trend stia impoverendo il nostro ceto medio”. (segue) (Com)