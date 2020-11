Lombardia: Lega Giovani, chiediamo al governo un freno allo strapotere dei colossi dell'e-commerce (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ogni giorno viviamo i nostri territori cercando di comprendere le diverse esigenze, i problemi e le difficoltà dei cittadini. Il periodo di eccezionale emergenza che sta vivendo la nostra Lombardia, Regione più colpita sia sotto il versante sanitario che economico, è causa di grande preoccupazione e ci impone di agire per conto delle realtà che siamo chiamati a rappresentare – scrivono i ragazzi nella missiva - Le misure restrittive, decise per contrastare il diffondersi del coronavirus, hanno messo in ginocchio molte attività produttive e c'è la concreta possibilità che centinaia di migliaia di posti di lavoro spariscano per sempre. Con l'approssimarsi del periodo natalizio inoltre la situazione rischia di aggravarsi ulteriormente, considerando come le vendite di Natale costituiscano in certi casi il 40 per cento del fatturato annuo di una miriade di esercizi commerciali locali. Ma mentre i nostri commercianti soffrono, rischiando di non riaprire mai più le loro saracinesche, c'è chi invece da questa tremenda situazione sta traendo immenso profitto. Parliamo dei colossi dell'e-commerce, come Amazon. La situazione del tutto eccezionale ha di fatto posto alcuni giganti del web, in posizioni monopolistiche, una situazione di esasperata concorrenza sleale che, se non verrà posto un freno, annienterà intere porzioni del nostro prezioso tessuto produttivo. Per questa ragione riteniamo che il Governo debba attivarsi, anche nelle sedi europee, per cercare di limitare il regime di monopolio in cui questi colossi operano e agire sulla tassazione, del tutto inadeguata rispetto ai fatturati di certe realtà dell'e-commerce”. “La richiesta che avanziamo quindi è che il Governo agisca nella direzione di porre un freno e adeguate limitazioni allo strapotere dei colossi dell'e-commerce online” si legge nella lettera. (Com)