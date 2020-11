Centrodestra: Lega, opposizioni come blocco unico in Parlamento risposta importante a Paese e a maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I capigruppo della Lega al Senato e alla Camera, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari, dichiarano in una nota che "a fronte di una maggioranza incapace di decidere, litigiosa e confusa, mentre il Paese vive un momento drammatico per la tenuta economica e sociale, sarà un segnale importante riuscire a lavorare come opposizione costruttiva in un unico blocco in Parlamento, una federazione dei gruppi alla Camera e al Senato con proposte comuni". (Com)