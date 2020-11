Economia: Martina (Pd), da Assisi novità politica più rilevante, redistribuire è il vero tema del futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato del Partito democratico, Maurizio Martina, afferma: "Penso che il fatto più rilevante di questi giorni sia ciò che è accaduto ad Assisi, dove per tre giorni duemila giovani economisti provenienti da oltre centocinquanta Paesi sono stati chiamati da Papa Francesco a confrontarsi e riflettere sulle sfide per 'correggere l’economia che uccide'. Tre giorni preceduti da nove mesi di lavoro di preparatorio. Qualcuno l’ha definita 'la Davos di Francesco'". L'esponente del Pd aggiunge su Facebook: "Ciò che conta, tuttavia è lo sforzo prodotto per ripensare con forza i modelli economici di riferimento alla luce di ciò che è accaduto e che sta ancora accadendo. Un’economia e una finanza di solo profitto lasciano sul campo spaventose ingiustizie che non si possono tollerare e l’urgenza di un cambiamento 'con il popolo', come ha detto Francesco, rende questo impegno una priorità assoluta. Ignorare i costi umani, sociali e ambientali dell’attuale sistema è imperdonabile e non è accettabile nemmeno pensare che il tema sia tornare ai modelli di riferimento prima dell’emergenza". Martina, poi, prosegue: "Ha detto Papa Francesco chiudendo ieri l’incontro: 'la gravità della situazione che la pandemia ha fatto risaltare ancora di più, esige una responsabile presa di coscienza di tutti. Non si può restare in silenzio di fronte a comportamenti che dividono l’umanità. È arrivato il momento di passi più decisi e coraggiosi. Il sistema va cambiato strutturalmente con una diversa narrazione economica'. Il deputato conclude: "Fare questo non sarà facile e anche Papa Francesco lo sa. Ma redistribuire per creare benessere per tutti è la sfida di questo tempo. E non c’è tema politico più rilevante di questo per mobilitare le energie e l’impegno di tutte le persone che non si vogliono rassegnare".(Rin)