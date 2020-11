© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul nuovo scostamento di bilancio è importare cercare non i voti, ma la responsabilità di tutti. Lo ha sottolineato il presidente della Camera, Roberto Fico, ospite a “Mezz’ora in più” su Rai3, in merito alla maggioranza qualificata richiesta per dare il via libera, la prossima settimana in Parlamento, sull’autorizzazione ad un maggior deficit chiesto dall’esecutivo alle Camere. (Rin)