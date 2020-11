© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mediaset, come altre aziende, è un'azienda italiana che va tutelata da appetiti stranieri. Quando si parla di aziende e settori strategici, come i media, il nostro Paese deve fare delle norme a loro tutela". Lo ha sottolineato il presidente della Camera, Roberto Fico, ospite a “Mezz’ora in più” su Rai3, in merito alla norma presente nel decreto Emergenze, che impedisce la scalata a Mediaset. (Rin)