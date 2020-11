© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha spiegato: "Quando parlo di unità nazionale, intendo che come partiti, cittadini e istituzioni dobbiamo essere uniti. Non si tratta di governi di unità nazionale". La terza carica dello Stato è intervenuta a "Mezz'ora in più", su Rai3. (Rin)