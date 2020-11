Calabria: Fico, gravissimo quanto accaduto a Morra, Rai ammetta l'errore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha dichiarato di trovare "gravissimo che Nicola Morra arrivi nei camerini della Rai e gli si dica di non entrare in trasmissione, non sta in cielo né in terra. La Rai ammetta l'errore". Intervenendo a "Mezz'ora in più", su Rai3, in merito all'esclusione del presidente della commissione parlamentare Antimafia dalla trasmissione "Titolo V" per le sue dichiarazioni sulla sanità in Calabria e sull'ex presidente della Regione, Jole Santelli, deceduta qualche settimana fa, la terza carica dello Stato ha proseguito: "La Rai è e deve essere il luogo della libertà dell'informazione, rappresenta l'articolo 21 della Costituzione".