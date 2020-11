M5s: Fico, mai sentito dire da Di Battista "voglio rompere"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha detto di non aver “mai sentito una frase da Di Battista: ‘Voglio rompere’”. Intervenendo a “Mezz’ora in più”, su Rai3, in merito alla situazione nel Movimento cinque stelle, la terza carica dello Stato ha aggiunto: “Le critiche vanno ascoltate e indirizzate nel modo migliore. Io le critiche le ascolto con piacere da tutti, da Di Battista e da chi incontro per strada, per dare risposte costruttive. So - ha concluso Fico - che delle critiche vanno comprese e sviluppate nel modo migliore”. (Rin)