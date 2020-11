Nagorno-Karbakh: Turchia, completati preparativi invio truppe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I preparativi delle truppe turche da inviare in Azerbaigian sono stati completati, dopo l'approvazione da parte del parlamento di Ankara. Lo ha riferito oggi il ministero della Difesa turco attraverso un comunicato stampa. I colloqui sui dettagli tecnici per l'istituzione e sui principi del centro comune per monitorare il cessate il fuoco nel Nagorno-Karabakh con la Russia sono in corso. “In questo contesto, i militari turchi lavoreranno per un anno nel centro congiunto da istituire con la Federazione Russa e in tutte le attività che saranno svolte da questo centro. I preparativi delle nostre truppe da inviare nella regione sono stati completati”, si legge nel comunicato. Nelle settimane scorse, il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, e l'omologo russo, Sergei Shoigu, hanno firmato un memorandum d'intesa per l'istituzione di una missione congiunta per monitorare l'attuazione del cessate il fuoco tra Armenia e Azerbaigian, in linea con l'accordo del 9 novembre tra i due Paesi. (Tua)