Calabria: Gasparri (FI), non parteciperemo a riunioni con Morra

- Il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, afferma che "Morra è una persona indegna. Continua ad usare parole deliranti. Il presidente della commissione Antimafia - continua il parlamentare in una nota - è persona che ha contatto con gli studenti, con le scuole e quindi ciò aggrava ancora di più la sua posizione. Se ne deve andare. Non parteciperemo a nessuna riunione con una persona di questa natura. Ha offeso chiunque, non soltanto la intangibile memoria di una grande persona come Jole Santelli. E già questo sarebbe bastato". L'esponente di FI conclude: "Morra è una delle peggiori espressioni di quanti agiscono privi di consapevolezza e ubriacati dal rancore. Morra fuori dall’Antimafia". (Com)