Commercio: Coldiretti, con il Natale è allarme per rischio truffe spesa on line (2)

- Le contraffazioni - spiega la nota - riguardano anche i prodotti tutelati a livello comunitario come quelli biologici o a denominazione di origine Dop/Igp per le quali l’Italia detiene il primato a livello europeo con ben 305 riconoscimenti. Sul web tra le falsificazioni spiccano anche i cosiddetti kit per produrre formaggi e vini italiani: i cheese-kit e i wine-kit. In merito ai cheese-kit, sono state scoperte confezioni contenenti tutto il necessario per ottenere una mozzarella in 30 minuti o altri formaggi italiani in 2 mesi. Il wine-kit invece è lo strumento utilizzato per la preparazione di vino in polvere: consiste in un preparato solubile in polvere che, stante a quanto dichiarato sulla confezione, permetterebbe di riprodurre i più noti vini italiani, quali il Brunello o il Barolo. Il problema è anche normativo: se in alcuni paesi la vendita dei kit è illegale, in altri non lo è. "Con l’emergenza Covid più di 8 italiani su 10 (82 per cento) cercano sugli scaffali dei supermercati e vogliono portare sulle tavole di casa i prodotti del vero made in Italy per sostenere l’economia ed il lavoro degli italiani", ha affermato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare che "la voglia di 100 per cento made in Italy è una tendenza confermata dal successo della campagna 'Mangia italiano' promossa da Coldiretti e Filiera Italia che ha coinvolto industrie e catene della grande distribuzione ed i mercati degli agricoltori di Campagna Amica per promuovere le produzioni del territori e combattere il fake food". (segue) (Com)