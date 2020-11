Difesa: Egitto ospita esercitazione congiunta con paesi arabi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in corso in Egitto un'esercitazione militare congiunta, "Sword of Arabs", che vede la partecipazione di: Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Bahrein e Sudan. Lo ha annunciato il portavoce militare egiziano, Tamer el Rifae, sulla sua pagina ufficiale Facebook attraverso un video. Le esercitazioni hanno preso il via il 17 novembre e si concluderanno il 26 novembre. L'esercitazione congiunta si sta svolgendo presso la base militare Muhammad Naguib, situata nel governatorato di Marsa Matrouh, nel nord-ovest dell'Egitto. La formazione comprende lezioni teoriche e pratiche che mirano a unificare concetti operativi e aumentare il livello di competenza militare e il lavoro congiunto. L'esercitazione giunge in un momento cruciale per il mondo arabo, in seguito ai risultati delle elezioni presidenziali statunitensi. I critici locali evidenziano che attraverso l'esercitazione si sta inviando un messaggio politico di unità araba. (Cae)