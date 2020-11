© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ha espresso le sue congratulazioni alla cancelliera tedesca Angela Merkel per i 15 anni alla guida del Paese. "Non solo in questa crisi, ma per tutta la durata del suo cancelliere, è stata un partner affidabile per l'Europa e un esempio di leadership responsabile, guadagnandosi il rispetto ben oltre i nostri confini", ha scritto Sassoli su Twitter.(Beb)