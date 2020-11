Lombardia: Foroni, garantiti finanziamenti alla nostra Protezione Civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un bilancio del prezioso lavoro svolto dai volontari di Protezione civile, supporto fondamentale anche per la gestione della pandemia da coronavirus, e l'accordo di programma da 720 mila euro per rendere ancora più moderna la struttura di Erba e più efficace l'operatività di chi ci lavora. Questi i temi affrontati dall'assessore al territorio e alla Protezione Civile, Pietro Foroni, durante il suo intervento davanti ai volontari del al C.P.E. (Centro Polifunzionale Emergenze) interprovinciale di Erba. Presente all'incontro anche il sottosegretario regionale con delega ai rapporti con il Consiglio regionale, Fabrizio Turba. "300 mila giornate lavorate da febbraio ad oggi dai nostri volontari - ha sottolineato Foroni - allestimento di 40 tende triage davanti agli ospedali e istituti penitenziari lombardi, distribuzione di 30 mila mila mascherine, il triplo del totale della popolazione della Lombardia, distribuzione di pasti e altri tipi di servizi per le persone in isolamento: sono questi alcuni dei principali numeri della Protezione Civile impegnata dal primo giorno di emergenza Covid nell'assistenza continua ai Lombardi. È la dimostrazione del ruolo centrale della Protezione Civile nella gestione di questa situazione straordinaria. A loro non può che andare il nostro immenso grazie". "Regione Lombardia - ha ricordato Foroni - è purtroppo la grande vittima di questa emergenza ma con sacrificio, impegno e professionalità stiamo cercando di uscirne. I nostri volontari hanno un ruolo fondamentale, come dimostrato dal numero di servizi prestati, ed è per questo che noi, come Regione, abbiamo voluto confermare tutti i finanziamenti economici, senza il minimo risparmio. Un grande sforzo certamente dovuto per delle persone splendide che offrono la loro professionalità con grande spirito di servizio, senza proclami e nessuna ricerca di pubblicità". (segue) (Com)