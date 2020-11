Lombardia: Foroni, garantiti finanziamenti alla nostra Protezione Civile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Purtroppo l'emergenza ha posticipato l'approvazione della nuova riforma regionale della Protezione Civile - ha sottolineato l'esponente della Giunta lombarda - ma rimane assolutamente una nostra priorità. Ci concentreremo essenzialmente su due punti che riteniamo fondamentali: mettere al centro della riforma il volontario e insistere sulla formazione, anche con specializzazione in campo sanitario. Continueremo certamente a coinvolgere in questo lavoro tutti gli stakeholder, gli enti locali e ovviamente i volontari. Sarà un lavoro di condivisione". "A breve - ha spiegato il sottosegretario con delega ai rapporti con il Consiglio regionale Fabrizio Turba - firmeremo un accordo di programma da 720 mila euro per la sistemazione dell'hangar, della tettoia degli stabili e altri interventi alla struttura. All'accordo collaborano Regione Lombardia con 360 mila euro, la provincia di Como con 180 mila, il comune di Erba con 90 mila e la Comunità Montana con ulteriori 90 mila euro. Si tratta di un progetto fondamentale per la struttura che contribuirà a rendere ancora più efficiente il servizio dei nostri volontari". "È fondamentale che qui torni l'antincendio boschivo e grazie a questo accordo va certamente in questa direzione" ha concluso Turba (Com)