- "Secondo me, ci vuole l’esercito per il vaccino”. Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, a “Mezz’ora in più”, su Rai3. "Si pensa che l'esercito serva solo per la movida, ma la guerra noi non la stiamo facendo allo spritz, ma al virus - ha proseguito l'ex premier - e l'unica arma è il vaccino".(Rin)