Cultura: Istituto Algeri, il 28 novembre webinar su Giornata mondiale design

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della celebrazione della giornata mondiale del design italiano "Italian Design Day", l'ambasciata d'Italia in Algeria e l'Istituto italiano di cultura di Algeri, organizzano il 28 novembre un webinar: “Progettare il futuro. Sviluppo, innovazione, sostenibilità, bellezza”. L'evento si terrà alle 15 e sarà possibile seguirlo sul link Zoom:https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_raR5p7d_RAm17_9t6luCrw L'evento sarà trasmesso in diretta anche sulla pagina Facebook ufficiale dell'Istituto italiano di cultura di Algeri e sulla pagina Facebook dell'Italian Design Day Algeria. Parteciperanno al webinar la direttrice dell'Istituto italiano di cultura di Algeri, Antonia Grande; il principale curatore architettonico del Museo Maxxi di Roma, architetto, insegnante e critico, Pippo Ciorra; il designer e curatore del precedente Italian Design Day Algeria, Feriel Gasmi Issiakhem e il professore di Disegno industriale presso l'Università degli Studi di Firenze, Giuseppe Lotti.(Ala)