G20: ministro Istruzione Riad, concetto dell'istruzione è cambiato per Covid

- La forma e il concetto di istruzione sono cambiati a causa della pandemia provocata dal virus Sarà-CoV-2, e anche l'economia dell'istruzione cambierà dopo la crisi. Lo ha detto il ministro dell'Istruzione saudita, Hamad Al-Sheikh, durante una sessione del G20 - durante la presidenza di Riad - in corso in videoconferenza dedicata al tema dell'istruzione in tempi di crisi. L'Arabia Saudita ha chiuso le scuole dopo lo scoppio della pandemia Covid-19 "perché la nostra priorità è la sicurezza umana", ha affermato Al Sheikh, ricordando che i Paesi hanno dovuto affrontare problemi di formazione continua durante la pandemia e che "educare i bambini" è stata la sfida più grande. "Il gruppo sull'istruzione del G20 ha discusso della continuazione dell'istruzione durante le crisi e i disastri", ha spiegato. L'Arabia Saudita "non ha avuto problemi con le università che continuavano a lavorare durante la pandemia, e in poche settimane il Regno è stato in grado di preparare l'infrastruttura elettronica per l'istruzione a distanza", ha detto il ministro, sottolineando che ci sono diversi progetti di apprendimento a distanza. Milioni di studenti hanno beneficiato dell'applicazione online "la mia scuola" per continuare l'istruzione nel Regno. Inoltre, Riad ha "condotto revisioni dei programmi di studio per garantire che siano privi di idee estremiste". (Res)