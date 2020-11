Ostia: Raggi, a breve inaugurazione nuovo skate park, tra i più grandi d'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono passati sei anni da quando il vecchio Skate park di Ostia è andato a fuoco. "Oggi l'impianto sta di nuovo prendendo forma. È quasi pronto. L'abbiamo ricostruito sulle ceneri di quello che rimaneva". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "È stato pubblicato il bando per la gestione dell'impianto: l'accesso sarà libero, ma l'area verrà controllata e custodita - aggiunge -. Sarà uno degli skate park più belli e grandi d'Europa e sarà a disposizione di tutti, professionisti e non: 1.600 metri quadri dove si potranno disputare gare amatoriali, manifestazioni internazionali, dove i cittadini potranno incontrarsi e stare insieme. Sono convinta - conclude - che questo spazio contribuirà rendere la zona più bella e decorosa, dando vita a un luogo dove lo sport sarà protagonista. Manca davvero poco all'apertura. Vi terrò aggiornati". (Rer)