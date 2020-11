Milano: pensionato accoltella moglie e suocera, ricoverate in condizioni gravi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri rmb di Milano e i colleghi della pmz Magenta sono intervenuti questa mattina dopo le 6 in via Lambroschini dove poco prima un uomo di 66 anni, ex operaio in pensione ha cercato di uccidere con un coltello la moglie convivente di 62 anni, archivista della RAI, e la suocera convivente di 92 anni. Successivamente l'uomo ha cercato di togliersi la vita. La suocera è in prognosi riservata in sala operatoria all’ospedale San Carlo, in seguito alle oltre 20 coltellate inflitte dal genero al torace e all’addome. La moglie è in sala operatoria al Niguarda per diverse coltellate ricevute al busto, alcune delle quali profonde. L’uomo, che ha solo delle leggere ferite autoinflitte col medesimo coltello, si trova in codice verde al Niguarda, piantonato da militari, ove i sanitari stanno valutando se ricoverarlo per motivi psichiatrici (presso l’ospedale Sacco). L’uomo ha dichiarato di aver ferito anche il gatto domestico che è stato recuperato dai militari e affidato a Ats servizio veterinario solo leggermente ferito. Le indagini sono affidate al nucleo operativo Milano Porta Magenta che procede su disposizione dell’A.G. al sequestro dell’appartamento e dei vestiti dei coinvolti. I rilievi da parte degli inquirenti sono ancora in atto e ancora non è chiaro il motivo che abbia spinto l’uomo ad effettuare tale gesto. (Rem)