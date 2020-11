Milano: Sardone (Lega), situazione insostenibile al Cpr Corelli, Lamorgese intervenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il clima all'interno del Cpr di via Corelli è a dir poco preoccupante e molto pericoloso per la salute degli operatori che ci lavorano, delle forze dell'ordine e degli stessi ospiti. Mi è stato segnalato che ci sono clandestini positivi al covid che finiscono per mischiarsi ai sani, entrando a contatto anche con gli agenti di polizia durante le rivolte che si verificano ormai sistematicamente. Per questi motivi chiediamo l'immediato e urgente intervento del ministro Lamorgese: si tutelino i lavoratori del Cpr e si velocizzino i rimpatri. Non è obbligatorio aspettare che succeda qualcosa di ancora più grave...". Lo dichiara in una nota Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega. "Situazioni del genere sono indegne per Milano e per il Paese intero: il centro per i rimpatri è necessario per rispedire a casa propria i tanti irregolari giunti nella nostra città grazie alle politiche immigrazioniste della sinistra, ma allo stesso tempo va fatto funzionare bene senza lasciare al loro destino gli operatori e le forze dell'ordine costrette a rischiare la pelle e la salute per le mancanze di chi dovrebbe vigilare e non lo fa. Mi aspetto anche un giro di vite sugli anarchici e le varie sigle 'no cpr', con cui l'amministrazione comunale ha spesso sfilato a braccetto, che continuano a soffiare sul fuoco incitando rivolte e disordini". Conclude Silvia Sardone. (Com)