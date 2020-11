© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, "non compiere ulteriori passi falsi non significa fermarsi. L’ho detto in Cdm - aggiunge l'esponente dell'esecutivo su Twitter -, lo dico da giorni e ogni giorno è prezioso. Occorre nominare al più presto il nuovo commissario alla Sanità in Calabria. Non mancano le persone di valore. I calabresi ci hanno aspettato fin troppo". (Rin)