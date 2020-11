Violenza donne: Tajani, Comune di Milano partecipa al progetto StandUp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milano, sempre più attenta a prevenire la violenza e le molestie nei luoghi pubblici, invita tutti a non essere più testimoni inerti e silenziosi. In occasione della prossima giornata mondiale contro la violenza sulle donne del 25 novembre, il Comune aderisce al progetto StandUP promosso da L'Oréal Paris in collaborazione con l'Ong Hollaback e il gruppo Rcs. "StandUp: contro le violenze in luoghi pubblici" è il programma di formazione studiato per riconoscere e prevenire le molestie in luoghi pubblici e costruire uno spazio sicuro e inclusivo per tutti. Per l'occasione si è pensato a un webinar dedicato ai dipendenti del Comune di Milano che insegna a riconoscere una situazione di molestia e a come comportarsi se si subisce o si assiste a un sopruso in un luogo pubblico. Il webinar si svolgerà online lunedì 23 novembre dalle ore 10.40 alle ore 12, con un'introduzione a cura dell'assessora alle politiche per il lavoro, attività produttive e risorse umane, Cristina Tajani e della consigliera Diana De Marchi. "Questo corso vuole offrire uno strumento in più per imparare a gestire episodi di abusi e molestie contro le donne sul luogo di lavoro e in situazioni pubbliche - spiega l'assessora Cristina Tajani -. È un percorso che coinvolge tutti, non solo le potenziali vittime, ma i colleghi, e chiunque possa riconoscere un campanello di allarme e si ponga il problema di come intervenire nel modo corretto, rispettando la sensibilità e la privacy della donna coinvolta". (segue) (Com)