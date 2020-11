Violenza donne: Tajani, Comune di Milano partecipa al progetto StandUp (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'obiettivo che come amministrazione ci siamo dati con questo e altri percorsi di formazione è di far comprendere come spesso atteggiamenti e consuetudini consolidati valgono a sminuire il ruolo delle donne nel mondo del lavoro e questa svalutazione è proprio la base su cui si regge ogni forma di violenza. Mi sembra doveroso e appropriato lanciare questo nuovo percorso a ridosso della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, perché risulti evidente a tutti l'idea che porta con sé: dobbiamo essere tutti ingaggiati contro la violenza sulle donne, ponendo ogni giorno le basi per scardinare processi sociali e abitudini, a partire dal mondo del lavoro che, senza donne, è meno ricco, meno creativo e meno giusto" ha concluso l'assessora Tajani. Obbiettivo del progetto Stand Up è formare a livello internazionale un milione di persone affinché diventino parte della community StandUp, contribuendo così a costruire e diffondere una nuova cultura in cui le molestie in luoghi pubblici siano viste come un comportamento inaccettabile. In questi anni il progetto ha formato oltre 20 mila persone per intervenire e non rimanere inermi quando si assiste a un atto di molestia. (Com)