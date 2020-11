Legge Bilancio: Polverini (FI), nostro obiettivo è tutelare lavoro in tutte le sue forme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata di Forza Italia, Renata Polverini, osserva che "se qualcuno, quando parla di 'federazione', ha in mente il modello russo, sappia che Forza Italia non è la Crimea e non si farà annettere: il centrodestra può essere ancora una coalizione, ma i valori e gli interessi da difendere sono quelli espressi ancora oggi da a Silvio Berlusconi nella lettera inviata al 'Corriere della Sera'". La parlamentare aggiunge in una nota: "In giro ci sono, purtroppo più irresponsabili che responsabili, più fomentatori di odio e rancore che volenterosi pronti a raccogliere lo spirito del messaggio lanciato dal presidente Mattarella ad unire le forze politiche nell'obiettivo di superare l'emergenza della pandemia". Per l'esponente di FI, inoltre, "inseguire gli sproloqui di Alessandro Di Battista o coinvolgere tutto il Movimento cinque stelle nelle disavventure familiari del loro fondatore è un espediente meschino per sabotare un dialogo che invece va fatto per aiutare il Paese ad uscire dalla crisi, non certo per modificare assetti di governo ai quali in tutti i modi ed in tutte le sedi Forza Italia ha detto di essere disinteressata ed indifferente". Polverini conclude: "Vogliamo tutelare il lavoro in tutte le sue forme - dipendenti e indipendenti - come ha ribadito il nostro leader stamattina, e questo è quello che chiediamo e per cui ci batteremo in Parlamento nelle prossime settimane". (Com)