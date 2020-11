G20: re Salman, Riad lancerà programma per economia circolare carbonio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita lancerà il programma nazionale per l'economia circolare del carbonio. Lo ha detto il re dell'Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz, in un discorso sulla protezione del pianeta organizzato nell'ambito del G20. Il custode delle due sacre moschee ha annunciato che il regno ha grandi progetti per le energie da fonti rinnovabili. Preservare il pianeta è uno dei temi di massima importanza per l'Arabia Saudita, ha aggiunto il sovrano. (Res)