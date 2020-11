Libano: Usa ribadiscono sostegno al Paese nella Giornata dell'indipendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti ribadiscono l'impegno a sostenere il Libano in questo periodo senza precedenti. E' questo il messaggio rivolto dal segretario di Stato statunitense, Mike Pompeo, in occasione della Giornata dell'indipendenza del Libano. "A nome del governo degli Stati Uniti e del popolo americano, invio sincere congratulazioni al popolo libanese mentre celebra la sua Giornata dell'indipendenza. Negli ultimi 77 anni il Libano ha dovuto affrontare molte sfide, ma lo scorso anno è stato particolarmente difficile per il popolo libanese. Siate certi che gli Stati Uniti sono impegnati a sostenere il popolo del Libano e continueremo a sostenerlo in questi tempi senza precedenti", ha dichiarato il capo della diplomazia di Washington, secondo quanto riferisce un comunicato stampa del dipartimento di Stato. (Res)