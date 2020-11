Lombardia: Giannico e Perego (+Europa), chiediamo alla Giunta regionale di posticipare click day per p.iva e microimprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi la Giunta regionale lombarda ha approvato una delibera con la quale si stanzia, a favore di alcune categorie imprenditoriali - micro imprese e partite Iva- escluse dai contributi statali previsti, invece, per altre categorie economiche, un bonus a fondo perduto, di importo compreso tra i mille e i duemila euro. “Non possiamo che esprimere soddisfazione per la decisione assunta dalla Giunta Fontana, certi che il bonus rappresenti un contributo a quelle piccole realtà economiche assai diffuse sul nostro territorio – spiega in un comincato il partito +Europa Lombardia - Nel contempo, però, non possiamo non mettere in evidenza i macchinosi adempimenti burocratici richiesti per poter accedere a questi bonus. Ricordiamo, infatti, che la grande maggioranza degli eventuali beneficiari di tale provvedimento è formato da piccole realtà locali, che non hanno mai avuto la necessità di partecipare a bandi o a gare indette da enti pubblici. E nel caso ne nascesse l’esigenza, questa verrebbe soddisfatta tramite il ricorso a professionisti retribuiti". (segue) (Com)