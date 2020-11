Lombardia: Giannico e Perego (+Europa), chiediamo alla Giunta regionale di posticipare click day per p.iva e microimprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le difficoltà che molte imprese e molti lavoratori incontreranno nel completare la procedura di partecipazione al bando - si legge nel comunicato di +Europa Lombardia - non saranno solo quelle relative all’acquisizione degli strumenti informatici necessari, come lo Spid, il Cns o la firma digitale, che, come noto, non sono rilasciati in tempi strettissimi, ma vi è da sottolineare che la tempistica che l’acquisizione di tali strumenti, configge con i tempi ristretti che Regione Lombardia ha imposto per la partecipazione al bando. La delibera che istituisce il bando è del 17 novembre 2020, mentre la data di avvio della procedura di partecipazione al bando, con il metodo del 'click day' è fissato per il 23 ed il 24 novembre 2020. I tempi, come è facile notare, sono decisamente ristretti e potrebbero risultare penalizzanti per molti tra coloro che potrebbero parteciparvi. Chiediamo al presidente Fontana e all’assessore al bilancio Caparini, a sostegno di altre richieste giunte in tale senso e provenienti da varie associazioni di categoria, di posporre la data di inizio del bando di almeno una settimana, al fine di consentire a quelle imprese e a quei lavoratori che non sono ancora in possesso degli strumenti informatici necessari per la partecipazione, di dotarsene, e poter così partecipare al bando”. (segue) (Com)