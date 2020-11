Lombardia: Giannico e Perego (+Europa), chiediamo alla Giunta regionale di posticipare click day per p.iva e microimprese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’idea di aprire un bando a favore delle micro imprese e delle partite Iva grazie al quale queste categorie potranno accedere ad un contributo a fondo perduto di importi compresi tra i mille e i duemila euro è assolutamente condivisibile. Il problema nasce in ordine alla complessità burocratica che la partecipazione a tale bando comporta. Stiamo parlando di microimprese e di partite Iva, non di aziende strutturate con mezzi e personale che si occupa dei rapporti con la P.A e che conosce in ogni suo dettaglio la burocrazia. Post porre la data di apertura del click day è solo un atto di buon senso che consentirà a molti operatori economici di dimensioni davvero piccole e per i quali gli importi in discussione possono rappresentare una vera e propria boccata d’ossigeno, di partecipare ad un bando che va nella giusta direzione. I click day più recenti promossi dal governo ci riportano a brutti ricordi, mantenere queste date sarebbe assurdo e denoterebbe ancora una volta l’agire fuori dalla realtà da parte della Giunta regionale lombarda” hanno dichiarato Vincenzo Giannico e Luca Perego, portavoce regionali di + Europa. (Com)