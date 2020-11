G20: Conte, emergenza climatica è sfida da affrontare per nostri sistemi economici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attuali sistemi economici e sociali non tengono conto dell’emergenza climatica e ambientale che invece resta una sfida da affrontare. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo secondo videomessaggio per il vertice G20. “L’impatto della pandemia di Covid-19 sui sistemi sociali ed economici dovrebbe influire sulla nostra determinazione ad affrontare queste sfide”, ha chiarito Conte, sottolineando come la crisi debba portare “a riconoscere che gli attuali sistemi economici, finanziari e produttivi non tengono adeguatamente conto dell'emergenza climatica e ambientale”. Per questo, ha ricordato il capo del governo, l’Unione europea “ha compiuto un passo importante in questa direzione attraverso Next Generation Eu”, un programma “che dedicherà almeno il 37 per cento delle sue risorse finanziarie a investimenti verdi”.(Res)