G20: Conte, per l’Italia obiettivo “zero emissioni” sarà bussola per la ripresa

- L'Italia è fortemente impegnata a raggiungere la “neutralità carbonica” entro il 2050 e userà questo obiettivo “come motore e bussola” per la ripresa. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo secondo videomessaggio per il vertice G20. “Dobbiamo sforzarci di trasformare in realtà la rapida attuazione dell'accordo di Parigi. L'Italia è fortemente impegnata a raggiungere la neutralità del carbonio entro il 2050”, ha dichiarato Conte. “In questo spirito, ci impegniamo per il pieno successo della COP26, che sarà presieduta dal Regno Unito in collaborazione con l'Italia”, ha aggiunto il capo del governo ricordando che l'Italia ospiterà un evento innovativo a questo riguardo che “consentirà ai giovani di tutto il mondo di scambiare opinioni, idee e persino critiche - si spera, in uno spirito costruttivo - con negoziatori e ministri presenti alla pre-COP”.(Res)