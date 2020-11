Migranti: Meloni, gravissime le parole della giornalista Rai su Forze ordine che passano informazioni a Ong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, segnala che "le dichiarazioni della giornalista Rai Angela Caponnetto sono gravissime. Il ministero dell'Interno apra immediatamente un'indagine per verificare la veridicità di queste affermazioni. Sarebbe intollerabile - continua la parlamentare su Facebook - se alcuni tra coloro che sono pagati per far rispettare le leggi dello Stato italiano facessero in realtà l'esatto contrario. Come Fratelli d'Italia presenteremo subito un'interrogazione in Parlamento per arrivare in fondo a questa vicenda". Meloni - si legge in una nota di Fratelli d'Italia - si riferisce alle parole "un ringraziamento a quelle poche Forze dell'ordine che ci hanno dato comunicazioni sottobanco e che continuano a lavorare con le Ong anche se hanno ordini diversi", pronunciate dalla giornalista Rai durante una diretta web. (Rin)