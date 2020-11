G20: premier Giappone, entro il 2050 obiettivo è zero emissioni di carbonio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro il 2050, miriamo a raggiungere una società senza emissioni di carbonio. Lo ha detto oggi il primo ministro giapponese, Yoshihide Suga, durante un discorso sulla protezione del pianeta in occasione del vertice del G20. L'obiettivo del Giappone è ridurre a zero i gas serra, ha aggiunto il capo dell'esecutivo. Suga ha precisato: "Dobbiamo modificare le nostre idee e il Giappone dedicherà i suoi sforzi per sostenere la comunità verde e condurre la comunità internazionale verso un mondo senza carbonio". Nel quadro della salvaguardia dell'ambiente, il primo ministro del Giappone ha sottolineato: "Cerchiamo di affrontare gli effetti del cambiamento climatico", riferendosi agli sforzi del Giappone di cooperare con altri leader per ridurre l'inquinamento negli oceani e beneficiare delle grandi risorse marine. (Res)