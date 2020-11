Cultura: Mollicone-De Priamo (Fd'I), sfratto istituto storico Medioevo a Roma inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Roma ha comunicato lo sfratto all'Istituto storico italiano per il Medioevo, il centro di ricerca romano che dal 1923 ha sede nell'oratorio dei Filippini. "Lo troviamo inaccettabile", affermano in una nota il deputato di Fratelli d'Italia e membro della commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone, il capogruppo di Fd'I in Assemblea capitolina, Andrea De Priamo. "Il Campidoglio ha deciso di sfrattare per necessità di spazio dell'Archivio storico capitolino, anche se ci sono, nello stesso palazzo, grandi sale inutilizzate al secondo e terzo piano del complesso - aggiungono -. Lanciamo un appello al sindaco Raggi affinché garantisca l'Istituto con nuovi spazi."(Com)