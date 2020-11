Siria: Ong, almeno 14 combattenti filo-iraniani morti in raid su Al Bukamal

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' di almeno 14 combattenti delle milizie filo-iraniane uccisi il bilancio dei dieci raid aerei avvenuti nella notte ad Al Bukamal, nell'est della provincia di Deir ez-Zor, e ad Al Mayadeen. Lo riferisce l'Osservatorio per i diritti umani siriano, organizzazione non governativa con sede a Londra, secondo cui il bombardamento è stato fatto da Israele. I combattenti sono di nazionalità afgana e irachena, chiarisce l'Ong. In seguito al raid sono stati distrutti due edifici e un certo numero di veicoli. (Res)