Governo: Mulè (FI), sì a scostamento bilancio se accolte nostre proposte

- Per Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, "non si tratta né di fare inciuci né di sostenere la maggioranza che è lontana anni luce da quella che è la nostra storia politica. Si tratta, invece - ha continuato il parlamentare a Tgcom24 - di perseguire quella strada, indicata dal presidente Berlusconi, che ha il solo obiettivo di tutelare gli interessi degli italiani, soprattutto di chi è 'rimasto indietro', di chi non è garantito dallo Stato ed è in difficoltà per la crisi economica". L'esponente di FI ha aggiunto: "Alle partite Iva, ai commercianti, ai professionisti vogliamo dare risposte concrete, per questo per votare lo scostamento di bilancio chiediamo tre condizioni precise: la proroga delle scadenze fiscali, il cosiddetto 'anno fiscale bianco', un reddito di ripartenza che accompagni le categorie in crisi, un indennizzo forfettario alle partite Iva che non sono rientrate negli aiuti precedenti. Queste le proposte che Forza Italia mette sul tavolo del governo - ha concluso Mulè - per rispondere all'appello lanciato dal capo dello Stato alla responsabilità, sempre nella distinzione dei ruoli". (Rin)