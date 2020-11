Francia: Covid, allentamento misure restrittive avverrà in tre fasi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia inizierà ad allentare le misure restrittive contro il coronavirus nelle prossime settimane, portando avanti il ​​piano in tre fasi in modo da evitare una nuova esplosione della pandemia. Lo ha reso dichiarato al settimanale "Le Journal Du Dimanche" il portavoce del governo francese, Gabriel Attal, chiarendo che nella giornata di martedì 24 novembre il presidente Emmanuel Macron terrà un discorso alla nazione sulla situazione pandemica nel corso del quale potrebbe annunciare un parziale allentamento delle restrizioni in vigore dal 30 ottobre. “Emmanuel Macron fornirà prospettive per diverse settimane, soprattutto su come adeguiamo la nostra strategia. La posta in gioco è adattare le regole man mano che la situazione sanitaria migliora mentre si evita una nuova esplosione dell'epidemia", ha detto Attal. "Ci saranno tre passaggi per l'allentamento della serrata in considerazione della situazione sanitaria e dei rischi legati ad alcune imprese: un primo passo intorno al prima dicembre, poi prima delle vacanze di fine anno e poi a partire da gennaio 2021", ha aggiunto il portavoce del governo di Parigi. Macron ha affermato in che il secondo blocco totale delle attività della Francia, iniziato il 30 ottobre, sarebbe durato almeno quattro settimane. "Ci eravamo impegnati a consentire ai negozianti di riaprire intorno al primo dicembre se la situazione sanitaria fosse migliorata, come sembra essere il caso", ha detto Attal. Bar e ristoranti, tuttavia, "continueranno a subire restrizioni", ha aggiunto. Lo stesso presidente francese, sempre dalle colonne del settimanale, ha chiarito che ci sarà un allentamento delle restrizioni ma non la fine del confinamento. "Servono coerenza, chiarezza, un obiettivo. Sapere insieme dove andiamo e come arrivarci", ha spiegato Macron. (Frp)