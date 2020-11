Legge Bilancio: Lega, governo mortifica made in Italy, ora basta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La "manina" che ha cancellato dal decreto legge Ristori bis ben 100 milioni di euro per le filiere agroalimentari è tornata in azione, eliminando dalla manovra di bilancio anche i fondi per le associazioni e i consorzi che tutelano il made in Italy. Lo scrivono in una nota i parlamentari della Lega Gian Marco Centinaio, già ministro dell'Agricoltura, Giorgio Maria Bergesio, capogruppo in commissione Agricoltura a palazzo Madama, Gian Paolo Vallardi, presidente della medesima commissione e Lorenzo Viviani, capogruppo in commissione Agricoltura a Montecitorio. "L'ennesima vergogna di un governo - continuano gli esponenti leghisti in una nota - che si dimostra sempre più lontano da chi produce e lavora. L'italian sounding è un business da 60 miliardi di euro e la battaglia per contrastare questo fenomeno dovrebbe essere in cima alle priorità di questo esecutivo. E meno male che il premier Conte aveva assicurato che nessuno sarebbe rimasto indietro". I parlamentari della Lega, poi, proseguono: "Adesso basta prese in giro e mortificare le nostre eccellenze e il lavoro di chi c'è dietro. Ci aspettiamo parole chiare e impegni concreti: meno monopattini e banchi a rotelle e più soldi per il rilancio del nostro tessuto produttivo". (Com)