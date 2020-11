Milano: ruba nel supermercato e ferisce agente, arrestata una donna 43enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della polizia di Milano hanno arrestato ieri pomeriggio una donna di nazionalità rumena 43enne per rapina impropria, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. L'episodio è avvenuto in un supermercato in viale Stelvio poco dopo le 14, dove la donna ha rubato dagli scaffali alcune bottiglie di liquore. Nel cercare una via di fuga ha prima spintonato il direttore del negozio e poi ha preso a calci la porta scorrevole del locale per poter uscire fuori. Sul posto è arrivata una volante che ha rintracciato la donna a pochi metri dal supermercato. Ne è nata una colluttazione con gli agenti, uno dei quali ha riportato 3 giorni di prognosi per le lesioni subite. (Rem)