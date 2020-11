Roma: in auto con arnesi da scasso, denunciato 41enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un albanese di 41 anni, disoccupato e con precedenti, è stato denunciato ieri per detenzione di oggetti atti allo scasso a Roma. Fermato in via del Trullo dai carabinieri nel corso di un controllo alla circolazione stradale l'uomo nascondeva nel portabagagli dell’auto diverso materiale da scasso e, in particolare, un frullino a batteria e 38 dischi metallici da taglio. Il 41enne non ha saputo spiegare la disponibilità di tutto quel materiale e visti anche i precedenti è stato portato in caserma e denunciato. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato. (Rer)