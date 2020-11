© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I poliziotti di Milano hanno arrestato ieri una donna di 46 anni per furto in un supermercato di viale Pampiniano. Intorno alle 19 la donna, di nazionalità rumena, aveva asportato dagli scaffali merce per un valore di circa 200 euro. Oltrepassate le casse è stata fermata dagli uomini della sicurezza i quali hanno chiamato gli agenti, intervenuti poco dopo per procedere con l'arresto. (rem)