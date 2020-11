Brexit: ministro Finanze Sunak, preferibile accordo su libero scambio con Ue ma impatto maggiore da Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito vuole portare a termine un accordo di libero scambio con l'Unione europea, ma l'impatto a breve termine sull'economia britannica "sarà oscurato" dalla pandemia di Covid-19. Lo ha detto il ministro delle Finanze britannico Rishi Sunak all'emittente pubblica "Bbc". Alla domanda su quale sia l'effetto di non avere un accordo di libero scambio in atto dopo la fine del periodo di transizione dall'uscita dall'Ue, ovvero a partire dal 31 dicembre, Sunak ha risposto: "È molto difficile essere precisi sugli effetti a breve termine". Il ministro ha inoltre concordato con quanto detto dal premier britannico, Boris Johnson, per cui "sarebbe preferibile raggiungere un accordo perché faciliterebbe le cose a breve termine". Ma, ha concluso, "l'impatto più importante sulla nostra economia il prossimo anno non arriverà" dal mancato accordo "ma a causa del coronavirus". (Rel)