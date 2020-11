Milano: tentato furto ai danni di due negozi, arrestati tre uomini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa notte gli agenti della polizia di Milano hanno arrestato tre persone per tentato furto ai danni di due negozi. Il primo intervento è avvenuto dopo la mezzanotte in viale Corsica. Due uomini, un diciottenne di nazionalità marocchina e un egiziano di 26 anni, dopo aver tentato di infrangere la vetrina di un negozio di telefonia, hanno tentato la fuga in seguito allo scattare dell'allarme. La volante intervenuta sul posto li ha rintracciati e arrestati. Il secondo intervento ha riguardato un uomo di 27anni, di nazionalità marocchina, fermato anche lui dopo aver tentato di infrangere la vetrina di un negozio in via Ponti del Priula. (Rem)